Mercato - OM : L'énorme annonce du clan Lirola !

Publié le 22 mai 2021 à 9h10 par A.M.

Prêté avec une option d'achat estimée à 12M€, Pol Lirola réalise une excellente seconde partie de saison avec l'OM. Et son père assure que le latéral espagnol ne se voit pas quitter le club phocéen cet été.

En quête d'un latéral droit afin d'épauler Hiroki Sakai, bien seul à ce poste, l'OM a obtenu le prêt de Pol Lirola lors du mercato d'hiver. Et l'Espagnol s'est rapidement acclimaté à Marseille et fait partie des grands gagnants de l'arrivée de Jorge Sampaoli. En effet, le joueur qui appartient toujours à la Fiorentina s'est parfaitement adapté au schéma tactique du technicien argentin au sein duquel ses qualités offensives font merveilles. A tel point qu'à l'OM, tout le monde espère le voir rester à l'issue de son prêt, même Steve Mandanda. « Ça serait une bonne chose si on pouvait l'avoir la saison prochaine. Il est décisif et il s'est bien adapté », confiait le portier olympien en conférence de presse.

«Pol ne veut entendre parler que de l'OM»