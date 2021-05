Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prend position pour ce renfort à 12M€ !

Publié le 21 mai 2021 à 15h45 par La rédaction

En quelques mois, Pol Lirola a su convaincre son monde à l'OM. Ainsi, Steve Mandanda a glissé un petit appel du pied à Pablo Longoria concernant l'avenir du latéral droit espagnol qu'il souhaite voir rester au sein du club phocéen la saison prochaine.

Cet hiver, l’OM s’est attaché les services de Pol Lirola. Prêté par la Fiorentina avec une option d'achat fixée à 12M€, l’Espagnol a très vite su s’adapter au club phocéen, malgré les changements d’entraîneurs entre André Villas-Boas, Nasser Larguet et Jorge Sampaoli. Auteur de deux buts et quatre passes décisives en 21 matchs depuis son arrivée en France, Pol Lirola a l’air d’avoir convaincu son monde à l’OM. Ainsi, Steve Mandanda a lancé un appel du pied à Pablo Longoria concernant l’avenir encore incertain de Lirola à l'OM.

Mandanda veut voir Lirola à l'OM la saison prochaine