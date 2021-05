Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert record déjà bouclé pour McCourt ? La réponse !

Publié le 21 mai 2021 à 11h10 par A.M.

Bien que Flamengo se montre très exigeant concernant le transfert de Gerson, il semblerait que l'OM soit confiant quant à la possibilité de boucler cette opération pour un montant raisonnable.

En coulisse, Pablo Longoria est déjà sur tous les fronts pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli et ainsi compenser les nombreux départs qui vont frapper l'OM cet été. C'est notamment le secteur offensif qui consacre les efforts du président olympien pour le moment. Et pour cause, le départ de Florian Thauvin laisse un vide important à Marseille qu'il va falloir compenser. Dans cette optique, la priorité se nomme Gerson pour lequel l'OM a déjà transmis deux offres à Flamengo, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Gerson pourrait coûter moins cher que prévu