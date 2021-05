Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier gros transfert se confirme pour cet été !

Publié le 21 mai 2021 à 9h10 par A.M.

Très intéressé par le profil de Gerson, l'Olympique de Marseille semble optimiste en coulisses concernant la possibilité de boucler cette opération. Et le joueur brésilien est lui aussi assez serein.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait animer le marché. Et pour cause, Pablo Longoria a conscience qu'il va falloir renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli qui risque d'être largement amoindri par les nombreux départs. Et clairement, le président de l'OM ne chôme pas en coulisses. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria est pour le moment très actif sur le dossier de Gerson qui a déjà fait l'objet de deux offres de l'OM, dont la dernière estimée à 26M€. Cependant, Flamengo continue de résister jusque-là.

Gerson est toujours optimiste pour son transfert à l'OM