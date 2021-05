Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli s’attaque à un grand chantier pour cet été !

Publié le 21 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Le mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Et sur la Canebière, Jorge Sampaoli s’attaquerait désormais à un nouveau chantier.

A l’OM, un nouveau projet est en train de se mettre en place et pour débuter de la meilleure des manières, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli devraient totalement chambouler l’effectif cet été. Que ce soit au rayon des arrivées que des départs, cela sera animé et dans les secteurs, il devrait y avoir du mouvement. Alors que l’attaque et le milieu de terrain étaient précédemment les principaux chantiers de l’OM, voilà que la défense serait désormais à l’étude.

Une base défensive plus solide ?