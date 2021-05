Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible sortie sur l’avenir de Gerson à l’OM !

Publié le 20 mai 2021 à 15h10 par T.M.

D’ici peu, Gerson pourrait rejoindre l’OM. Toutefois, le milieu de terrain brésilien pourrait bien ne pas s’éterniser au sein du club phocéen.

L’OM tiendrait-il déjà sa première recrue estivale ? Alors qu’un grand renouvellement est à prévoir au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli, l’Argentin voudrait notamment faire de Gerson l’un de ses futurs piliers. A 23 ans, le milieu de terrain de Flamengo semble se rapprocher de plus en plus de l’OM, qui a déjà fait 2 offres, de 24M€ et 26M€ selon les informations du 10sport.com. Après avoir échoué à l’AS Rome, Gerson pourrait donc faire son grand retour en Europe en débarquant sur la Canebière. Mais cela pourrait n’être que de courte durée…

« Flamengo pense que Gerson ne va pas rester longtemps à l’OM »