Mercato - OM : Sampaoli veut s’attaquer à un joueur du FC Barcelone !

Publié le 20 mai 2021 à 9h10 par B.C.

Désireux de renforcer l’effectif de l’OM cet été, Jorge Sampaoli souhaiterait mettre la main sur Junior Firpo, en difficulté au FC Barcelone.

Après Florian Thauvin, qui prendra la direction du Mexique à l’issue de la saison, d’autres joueurs vont rapidement plier bagage. En effet, de nombreux départs sont attendus du côté de l’OM, obligeant Pablo Longoria à s’activer en vue du prochain mercato estival. Comme vous l’a confirmé le10sport.com, Gerson est une piste sérieuse et fait l’objet de discussions entre le club phocéen et Flamengo, qui réclame 30M€. D’après nos informations, l’OM a transmis une première offre de 24M€ puis une seconde estimée à 26M€, espérant faire mouche pour le milieu brésilien de 24 ans. Mais en attendant, les Marseillais ne resteraient pas inactifs et s’activeraient en vue de boucler d’autres renforts, notamment en provenance d’Espagne…

Sampaoli rêve de Junior Firpo