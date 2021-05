Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà en difficulté pour ce crack brésilien !

Publié le 20 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Très actif sur le marché brésilien, Pablo Longoria s'intéresserait notamment à Gustavo Silva de Oliveira. Mais plusieurs clubs sont déjà à l'affût dans ce dossier.

En quête de jeunes talents, Pablo Longoria semble bien décidé à se tourner vers le Brésil. La piste menant à Gerson est très chaude puisque l'OM est proche d'un accord avec Flamengo pour l'ancien joueur de l'AS Roma. Mais ce n'est pas tout. En plus de Luis Henrique, recruté l'été dernier, et donc de Gerson, Pablo Longoria suivrait avec attention les prestations de Gustavo Silva de Oliveira (18 ans) qui découvre le monde professionnel cette saison avec Recife. Toutefois, l'OM n'est pas seul sur le coup.

Plusieurs clubs déjà dans le coup pour Gustavo Silva de Oliveira