Mercato - OM : Sampaoli, Longoria… Ça bouge déjà pour le mercato !

Publié le 19 mai 2021 à 9h10 par La rédaction

L'OM semble s'activer sur le mercato en vue de la saison prochaine. Alors que Pablo Longoria multiplierait les pistes, les discussions entre le président de l'OM, Jorge Sampaoli et la cellule de recrutement s'intensifieraient de plus en plus afin de déterminer au mieux quels renforts apporter en priorité.

Pour la saison prochaine, l’OM a de grands objectifs. Jorge Sampaoli aimerait faire revenir le club phocéen sur les devants de la scène, au moins sur le plan national. Mais le technicien argentin est conscient qu’il devra renforcer son effectif cet été pour réaliser le meilleur exercice 2021-2022 possible. Ainsi, Pablo Longoria se serait déjà penché sur la piste de plusieurs joueurs, comme Gerson, Arturo Vidal, Thiago Almada... Et les discussions en interne entre l’ancien sélectionneur de l’Argentine et la direction marseillaise deviendraient de plus en plus importantes.

Les discussions deviennent intenses entre Sampaoli et la direction de l’OM pour le mercato