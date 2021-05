Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli à l'origine d'un très gros coup ?

Publié le 19 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'intérêt de l'OM, Arturo Vidal reconnaît qu'il ne peut être insensible à la perspective d'évoluer à nouveau sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Avec les départs de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, qui ne seront pas conservés à l'issue de leur prêt, ainsi que celui plus que probable de Boubacar Kamara, le tout sans oublier que Morgan Sanson a été vendu cet hiver, l'OM devra recruter un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, Jorge Sampaoli souhaite attirer Arturo Vidal, tout juste sacré champion d'Italie avec l'Inter. Et visiblement, le technicien argentin sera l'atout numéro 1 de l'OM dans ce dossier puisque l'ancien joueur du Barça reconnaît qu'il apprécie grandement Jorge Sampaoli avec lequel il a remporté la Copa America avec le Chili.

Vidal sous le charme de Sampaoli