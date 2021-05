Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal lance un nouveau message à Sampaoli !

Publié le 17 mai 2021 à 16h10 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter, Arturo Vidal s’est exprimé au sujet de son avenir.

Jorge Sampaoli a posé les bases du recrutement qu’il souhaite à l’Olympique de Marseille, qui pourrait passer par Arturo Vidal. Ancien lieutenant de Sampaoli avec le Chili, le milieu de terrain serait l’un des grands objectifs de l’été. L’Inter traverse en effet une période très délicate et sera obligé de se séparer des plus gros salaires à la fin de la saison. La presse italienne s’accorde pour dire que Vidal est le premier sur la liste des partants, puisqu’il gagne actuellement 6,5M€, ce qui représente une occasion en or pour l’OM.

« Je veux donc continuer à l'Inter et me battre pour la Ligue des champions »