Mercato - OM : Une tentative désespérée de Pablo Longoria est confirmée…

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec l’OM en fin de saison, Florian Thauvin a d’ores et déjà acté son départ pour les Tigres de Monterrey. Pourtant, comme le10sport.com vous l’avait révélé dès l’hiver dernier, Pablo Longoria a bien tout fait pour le prolonger…

Dimanche soir, à l’occasion de la réception du SCO Angers (victoire 3-2), Florian Thauvin a disputé son dernier match au stade Vélodrome sous le maillot de l’OM. L’international français arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, et il a déjà officialisé son départ libre pour rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique, chez les Tigres. Un choix assez surprenant puisque Thauvin avait l’embarras du choix en Europe, et notamment à l’OM, puisque le10sport.com vous avait révélé en exclusivité dès le mois de janvier dernier que Pablo Longoria avait tout tenté pour conserver son protégé. Et ce dernier a d’ailleurs confirmé les grandes manœuvres du président de l’OM…

« Il voulait absolument que je reste »

Interrogé au micro de Canal + après la victoire de l’OM dimanche soir, Florian Thauvin a indiqué que Longoria avait bien tenté de le conserver : « J’en profite pour remercier toutes les personnes du club qui ont été là pour nous au quotidien pour nous mettre dans les meilleures dispositions. Le club même, Pablo Longoria et le coach Jorge Sampaoli qui voulaient absolument que je reste. Ils m’ont témoigné une confiance magnifique. Les supporters, grâce à eux j’ai pu réaliser mon rêve (…) J’ai eu une grande décision à prendre, j’ai eu des propositions de nombreux clubs, des échanges avec de nombreux clubs. Le plus important pour moi était de retrouver du plaisir, aller dans un club avec énormément de passion. Je suis un amoureux du football, depuis tout petit j’y joue pour la passion. Aujourd’hui c’est devenu un métier, mais parfois il y a les aléas extra-sportifs qui prenaient le dessus et c’était un peu compliqué à vivre. Donc le plus important pour moi était de retrouver cette passion, et c’est pour ça que j’ai fait ce choix du Mexique. Parce qu’en Amérique latine ce sont des amoureux du football. C’est un choix professionnel, mais aussi une expérience familiale, une belle aventure humaine pour moi, ma femme et mon fils », a expliqué l’attaquant de l’OM sur son choix de ne pas prolonger pour s’envoler vers les Tigres cet été.

