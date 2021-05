Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger confirmé dans le dossier Camavinga !

Publié le 17 mai 2021 à 13h15 par La rédaction

Soucieux de préparer l’avenir, le Real Madrid pourrait se lancer de nouveau sur la piste d’un de grands espoirs du football français, Eduardo Camavinga, qui est également courtisé par le PSG.

Après un mercato estival 2020 plutôt sage, le Real Madrid pourrait passer à la vitesse supérieure cette été. Bien qu’il puisse toujours devenir champion d’Espagne, le club madrilène n’a pas su passer le cap des demi-finales de la Ligue des champions cette année. Le Real Madrid veut retrouver la réussite et les résultats des dernières saisons, tout en attirant les meilleurs jeunes d’Europe pour assurer son futur. Et dans cette optique, le club merengue s'attaque plus que jamais à une piste... du PSG !

Camavinga toujours attendu au Real Madrid