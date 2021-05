Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le salaire colossal de David Alaba déjà connu ?

Publié le 17 mai 2021 à 13h00 par La rédaction

David Alaba va quitter le Bayern Munich en fin de saison. Son arrivée au Real Madrid est de plus en plus proche, et le défenseur autrichien va toucher une petite fortune en Espagne.

Sauf incroyable retournement de situation, David Alaba disputera son dernier match avec le Bayern Munich lors de la dernière journée de cette saison de Bundesliga , contre Augsbourg. Alors qu’il arrive en fin de contrat à la fin de la saison, son départ est acté depuis maintenant de nombreuses semaines. Si rien n’est encore officiel, le défenseur autrichien saurait déjà où il jouera la saison prochaine.

Un gros salaire l’attend au Real Madrid