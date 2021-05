Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a un «grand rêve» pour son avenir !

Publié le 17 mai 2021 à 12h15 par T.M.

Pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, le nom de Robert Lewandowski a notamment été évoqué. Toutefois, pour son avenir, le buteur du Bayern Munich aurait semble-t-il d’autres plans en tête.

Après avoir tout gagné au Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait avoir des envies d’ailleurs. Ce dimanche, L’Equipe révélait ainsi que le Polonais réfléchissait à la possibilité d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Et c’est pourquoi pas au PSG que cela pourrait se faire, où il pourrait alors remplacer Kylian Mbappé. Toutefois, à en croire les propos de Cezary Kucharski, ancien agent de Lewandowski, le joueur du Bayern Munich n’aurait aucune envie de rejoindre le PSG. Et c’est plutôt un autre club qui l’attirerait : le Real Madrid.

« Ce n’est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve »