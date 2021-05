Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle insurmontable pour la nouvelle piste de Leonardo ?

Publié le 17 mai 2021 à 11h45 par A.C.

Leonardo aurait une nouvelle cible en Italie, avec Manuel Locatelli, milieu de Sassuolo et de la Nazionale.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, Manuel Locatelli a la cote en Europe. Le milieu de terrain de Sassuolo aurait tapé dans l’œil de Leonardo, qui semble vouloir renforcer le milieu du Paris Saint-Germain cet été... mais la tâche ne s’annonce pas simple ! Le PSG n’est en effet pas le seul club sur les traces de Locatelli, qui plairait également au Real Madrid, à Manchester City, mais surtout à la Juventus.

Locatelli, le grand objectif de la Juventus