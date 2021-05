Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Zidane, Guardiola défie Leonardo pour cette révélation !

Publié le 14 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Leonardo aurait posé son regard sur Manuel Locatelli, le directeur sportif du PSG devrait être contraint de livrer une bataille au Real Madrid ainsi qu’à Manchester City pour le milieu de terrain de Sassuolo.

Véritable révélation de la saison sous les couleurs de Sassuolo, Manuel Locatelli (23 ans) pourrait bien être le nouvel accent italien à déposer ses valises au PSG. Après Marco Verratti et Alessandro Florenzi pour qui un départ serait presque acté, l’international italien serait susceptible d’être l’une de nouvelles recrues de Serie A de Leonardo qui connaît bien le marché transalpin. D’ailleurs, pour L’Équipe , le principal intéressé n’a pas fermé la porte à une venue au Paris Saint-Germain. « Moi je suis ouvert à une expérience hors d’Italie car il y a des trains qu’il faut prendre et s’ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie. Le PSG ? C’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! ». Néanmoins, le PSG aura fort à faire pour boucler cette opération.

Le Real Madrid et Manchester City emballés par l’option Locatelli