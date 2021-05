Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce peu rassurante sur le crack brésilien visé par Longoria !

Publié le 19 mai 2021 à 15h30 par B.C.

Après Gerson, l’OM lorgnerait Gustavo Silva de Oliveira, jeune milieu offensif de Recife. Cependant, le profil du jeune international U20 brésilien appelle à la prudence comme l’explique un spécialiste du championnat brésilien.

L’Olympique de Marseille pourrait se mettre à l’heure brésilienne cet été. Alors qu’il va se montrer actif pour pallier les nombreux départs qui s’annoncent dans la cité phocéenne, Pablo Longoria s’intéresserait à plusieurs pépites auriverde en vue du prochain mercato estival et travaille notamment sur le dossier Gerson (23 ans). Comme vous l’a révélé le10sport.com, une première offre de 24M€ a déjà été dégainée pour tenter de convaincre Flamengo, qui réclame 30M€ pour son milieu. L’OM tente de revoir ce montant à la baisse et a formulé une deuxième proposition de 26M€ d’après nos informations. La confiance est de mise dans ce dossier, et un accord pourrait rapidement être trouvé entre les différentes parties. En attendant, Pablo Longoria tacherait de mettre la main sur un autre espoir brésilien : Gustavo Silva de Oliveira (18 ans).

« Il n'est même pas encore au niveau d'un Luis Henrique »