Mercato - OM : Un gros problème identifié avec un buteur du club ?

19 mai 2021

Alors qu'il est annoncé comme le futur attaquant de l'OM, Bamba Dieng serait au coeur d'un gros problème en interne. Son accord avec l'ancienne direction du club ne semble pas être respecté et cela pourrait influer sur son avenir.

À 21 ans, Bamba Dieng représente l’avenir de l’OM au poste d’attaquant. Depuis le mois de février, le Sénégalais a intégré le groupe professionnel du club phocéen. Le jeune joueur a également eu le droit à quelques minutes en Ligue 1 et en Coupe de France au cours de la saison. Et ses performances semblent avoir fait de l’effet puisque la formation olympienne a levé l’option d’achat incluse dans son prêt. De plus, Dieng commence à être décisif, comme le montre sa dernière entrée contre Angers dimanche dernier, où il a obtenu un penalty essentiel dans la victoire marseillaise (3-2). Néanmoins, un gros problème en interne pourrait jouer sur le futur du Sénégalais à Marseille.

Un accord non respecté entre Dieng et la direction de l’OM comme source du problème