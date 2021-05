Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Griezmann prend un énorme tournant !

Publié le 19 mai 2021 à 12h30 par Th.B.

Le FC Barcelone serait susceptible de laisser filer Antoine Griezmann cet été afin de financer quelques opérations si l’on en croit la presse ibérique. Cependant, un départ ne serait pas pris en considération que ce soit du côté de la direction du Barça ou chez le joueur.

À l’été 2019, Antoine Griezmann a finalement débarqué au FC Barcelone en provenance de l’Atletico de Madrid une année seulement après son faux départ et sa prolongation chez les Colchoneros . En l’espace de presque deux saisons, Griezmann n’est pas parvenu à faire l’unanimité malgré son total de 15 buts toutes compétitions confondues lors de son premier exercice au FC Barcelone et ses 20 buts inscrits depuis le début de la saison. Ces dernières semaines, le nom d’Antoine Griezmann figurerait dans la liste de potentielles ventes de Joan Laporta selon Tv3 . Le nouveau président élu le 7 mars dernier chercherait à dégraisser l’effectif afin de rééquilibrer la masse salariale ainsi que de renflouer les caisses du club pour financer certaines opérations sur le marché des transferts. Fabrizio Romano a même estimé dans la nuit de mardi à mercredi que le président du FC Barcelone serait prêt à céder Antoine Griezmann en cas « d’offre importante » formulée cet été. Mais quelles options se présentent à Griezmann ?

Antoine Griezmann vers l’Atletico ou le PSG ?

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Antoine Griezmann pourrait ne pas être dans la capacité d’honorer son engagement envers le Barça jusqu’à son terme. Ok Diario révélait dernièrement que Diego Simeone espérerait récupérer le champion du monde tricolore et que Joao Felix serait susceptible d’être proposé au FC Barcelone en échange. Un retour de Griezmann est vu d’un bon oeil par Enrique Cerezo. « Griezmann ? C'est un joueur magnifique et j'espère que nous pourrons le faire revenir, mais je ne pense pas que le Barça veuille le laisser partir. N'importe quelle équipe serait ravie de l’avoir ». Mais pas en échange de Joao Felix. « Je ne pense pas qu'il ait la moindre chance de partir. Le joueur doit s'adapter, peut-être que le jour où il décollera, il sera l'un des joueurs les plus importants de la planète. Les joueurs ne sont pas des machines, ils ont leurs bons et leurs mauvais jours ». Voici le message que le président de l’Atletico de Madrid a fait passer sur les ondes de la Cadena SER mardi soir. D’après Fabrizio Romano, il ne faudrait pas compter sur un transfert au PSG comme il en a été question dans la presse ces dernières semaines. En effet, le journaliste de Sky Sport a expliqué sur son compte Twitter que le PSG ne ferait pas partie des priorités d’Antoine Griezmann en cas de départ. Une éventualité qui ne devrait pas se profiler.

« Le Barça n'a pas l'intention de le vendre et il ne veut pas partir »