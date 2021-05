Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar voit le danger grandir pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 19 mai 2021 à 12h15 par A.M.

Dans le viseur de Liverpool et surtout du Real Madrid, Kylian Mbappé est toutefois surveillé par d'autres grands clubs européens, ce qui ne facilite pas la tâche du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'être au cœur de toutes les attentions, et ce n'est pas son interview accordée au JT de TF1 qui permettra d'y voir plus clair. L'attaquant du PSG n'a effectivement absolument pas évoqué sa situation en club, se concentrant sur ses ambitions en équipe de France, notamment en vue de l'Euro. Par conséquent, le futur de Kylian Mbappé reste toujours aussi flou puisque son contrat s'achève en juin 2022 et que s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera inévitable sous peine de prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Une situation qui ne passe inaperçue sur le marché.

Cinq grands clubs européens dans le coup pour Mbappé?