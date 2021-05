Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable demande de Mbappé pour son avenir !

Publié le 19 mai 2021 à 10h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a fixé ses exigences concernant sa prolongation avec l'ambition de signer un bail assez court pour ne pas hypothéquer ses chances de départ.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des discussions. Et pour cause, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2022 ce qui rend la tâche du PSG très compliquée. En effet, le club de la capitale est dans l'attente d'une réponse de Kylian Mbappé puisque son choix conditionnera le mercato parisien. S'il refuse de prolonger, l'ancien Monégasque sera vendu cet été afin d'éviter un départ libre dans un an et le PSG devra se mettre en quête de son successeur. Dans le cas contraire, Leonardo pourra se concentrer sur les autres postes à renforcer.

Mbappé veut un contrat très court