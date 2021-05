Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a prévu la date de sa grande annonce !

Publié le 19 mai 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 19 mai 2021 à 8h18

Toujours en pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé ne devrait pas donner de réponse concernant sa prolongation avant l'Euro qui débutera le 11 juin.

L'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas tranché. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant de l'équipe de France semble toujours indécis et sa réponse se fait cruellement attendre puisque s'il refuse de prolonger, le PSG devra envisager une vente afin d'éviter un départ libre dans un an. Et alors qu'il était attendu qu'il évoque son avenir lors de son interview dans le JT de TF1 mardi soir, en marge de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, Kylian Mbappé n'a finalement pas du tout évoqué sa situation en club, ce qui laisse encore un peu plus planer le doute sur son avenir.

Mbappé tranchera avant l'Euro