Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est possible pour Harry Kane !

Publié le 19 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Appréciant le profil d’Harry Kane, Mauricio Pochettino pourrait voir son ancien attaquant débarquer au PSG, lui qui aimerait se lancer un nouveau challenge. Et l’entraîneur de Tottenham n’a pas écarté la possibilité d’un départ pour l’Anglais.

En raison des incertitudes entourant les avenirs de Kylian Mbappé mais aussi de Mauro Icardi, le PSG pourrait bien être contraint de recruter un voire deux éléments offensifs à l’occasion du prochain mercato. Journaliste pour RMC Sport , Mohamed Bouhafsi a profité d’un live Facebook pour le compte officiel du média pour confirmer l’intérêt de Mauricio Pochettino pour Harry Kane à condition qu’un départ soit acté en attaque au PSG. Lundi soir, la presse anglaise a assuré que Kane aurait fait part de sa volonté de quitter Tottenham à l’intersaison. Et ce n’est pas Ryan Mason qui niera cette possibilité.

L’entraîneur de Tottenham botte en touche pour Harry Kane