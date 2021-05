Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle déclaration sur l’avenir de Kane !

Publié le 18 mai 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que la presse anglaise est en ébullition depuis lundi soir et l’annonce d’un potentiel départ par Sky Sports d’Harry Kane, Ryan Mason a refusé de rajouter de l’huile sur le feu et de donner des espoirs au PSG dans cette opération.

Et si Mauricio Pochettino et Harry Kane étaient à nouveau réunis la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Tottenham, le buteur des Spurs aurait fait savoir en interne qu’il comptait aller voir au cours du prochain mercato. Certes, les deux clubs de Manchester United seraient de sérieux concurrents pour le PSG dans la course à la signature de Kane. Néanmoins, en vendant Mauro Icardi ou dans le cadre du départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait ses chances comme Mohamed Bouhafsi et The Daily Telegraph l’ont assuré ce mardi. Invité à s’exprimer sur la situation, l’entraîneur de Tottenham a botté en touche.

« Nos discussions ont uniquement tournées autour du match de demain »