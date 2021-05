Foot - PSG

PSG : La grande annonce de Kylian Mbappé sur les Jeux Olympiques !

Publié le 18 mai 2021 à 22h15 par La rédaction

Compétiteur dans l’âme, Kylian Mbappé souhaite participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Il a rappelé que c’était un rêve pour lui.

Kylian Mbappé souhaite devenir l’un des plus grands joueurs du monde. Pour cela, il doit ajouter à sa Coupe du Monde remportée en 2018 avec l’Equipe de France les trophées les plus prestigieux du monde du football, comme la Ligue des champions. Mais, l’attaquant français voit les choses en grand et veut également participer aux Jeux olympiques. Ceux de Tokyo auront lieu cet été, juste après l’Euro.

« J’ai toujours rêvé de disputer les JO »