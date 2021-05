Foot - PSG

PSG - Malaise : Paris a tranché pour Neymar et Kimpembe !

Publié le 17 mai 2021 à 20h40 par La rédaction

Le PSG a pris la décision de saisir le CNOSF afin de contester la suspension de Neymar, mais aussi de Presnel Kimpembe. Le club parisien espère que l'attaquant brésilien sera autorisé à disputer la finale de Coupe de France face à l'AS Monaco ce mercredi.