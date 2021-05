Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus aucun doute sur la prochaine destination de Memphis Depay ?

Publié le 19 mai 2021 à 9h30 par La rédaction

Annoncés dans le viseur du FC Barcelone puisqu'ils intéressent Ronald Koeman, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum devraient signer même en cas de départ du technicien néerlandais.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone devrait avoir quelques complications pour recruter en vue du prochain mercato estival. Néanmoins, Joan Laporta suivrait quelques pistes afin de renforcer l’effectif catalan. Majoritairement, le président du Barça ciblerait des joueurs en fin de contrat afin de dépenser le moins d'argent possible. Ainsi, des éléments comme Sergio Agüero, Memphis Depay ou encore Georginio Wijnaldum seraient sur la liste de Joan Laporta. Si Ronald Koeman, qui porte un grand intérêt en ses deux anciens joueurs en sélection, est toujours incertain pour le poste d’entraîneur la saison prochaine, cela ne réduirait en rien la possibilité de voir les deux Néerlandais débarquer en Catalogne cet été.

Même sans Koeman, le Barça pourrait se diriger sur Depay et Wijnaldum