Mercato : Barcelone, PSG… L’opération Lionel Messi est lancée !

Publié le 19 mai 2021 à 8h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a toujours pas affiché sa préférence pour son avenir. En interne, le Barça s’active pour convaincre l’Argentin de prolonger, et l’optimisme règnerait malgré l'intérêt du PSG…

De retour à la tête du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta a fait de la prolongation de Lionel Messi sa grande priorité. Après avoir affiché ses envies de départ l’été dernier, l’Argentin arrive en fin de contrat et sera libre d’évoluer dans l’équipe de son choix la saison prochaine. Malgré les grands changements que souhaite apporter Joan Laporta, ce dernier compte sur Lionel Messi pour son nouveau projet, l’attaquant de 33 ans étant une pièce maîtresse pour le Barça sur le plan sportif et marketing, mais le PSG reste à l’affût et serait disposé à récupérer le sextuple Ballon d’Or, d’autant que l’avenir de Kylian Mbappé reste très incertain. Pour autant, le FC Barcelone resterait confiant et serait déjà passé à l’action.

Joan Laporta est passé à l’action pour Messi, Le Barça confiant