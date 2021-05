Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces trois grandes stars de la Ligue 1 qui pourraient signer…

Publié le 19 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le prochain mercato estival promet déjà d’être animé a PSG, Leonardo ne compte pas seulement aller chercher ses nouveaux renforts à l’étranger puisque plusieurs profils XXL de Ligue 1 ont été annoncés sur sa short-list.

Ces dernières semaines, de nombreux profils XXL à l’étranger ont été évoqués pour venir renforcer le PSG cet été : Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Paulo Dybala (Juventus) ou encore Cristiano Ronaldo (Juventus) figureraient sur les tablettes de Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG ne se contente pas que du marché étranger pour renforcer le club de la capitale, et a également activé plusieurs dossiers de premier choix en Ligue 1.

Depay, Camavinga et Milik évoqués au PSG

Premier cas, qui fait actuellement couler beaucoup d’encre : Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Stade Rennais n’a plus qu’une année de contrat avec le club breton, et le PSG fait partie des prétendants en course dans ce dossier. Par ailleurs, alors qu’il arrive en fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay a également été annoncé dans le viseur de Leonardo, même si le FC Barcelone semble mieux placé que le club de la capitale. Et enfin, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM, et même si cette option paraît peu probable, le PSG ferait partie des clubs intéressés. Affaire à suivre…