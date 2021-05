Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a recalé Leonardo !

Publié le 19 mai 2021 à 9h15 par A.M.

Toujours en discussions avec le PSG pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé aurait refusé la possibilité d'étendre son bail de trois ans, privilégiant une durée plus courte.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, son contrat au PSG court jusqu'en 2022 ce qui pose problème puisque s'il refuse de prolonger, le club de la capitale doit s'assurer de le vendre afin d'éviter un départ libre dans un an. Par conséquent, la situation de Kylian Mbappé conditionne grandement le mercato du PSG et alors qu'il était attendu qu'il évoque ce sujet mardi soir lors de son interview au JT de TF1 , l'attaquant français n'a finalement absolument pas évoqué sa situation en club.

Mbappé refuse de prolonger jusqu'en 2025