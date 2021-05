Foot - Mercato - Strasbourg

EXCLU - Mercato : Strasbourg discute avec Julien Stéphan !

Publié le 19 mai 2021 à 7h45 par Alexis Bernard

A la recherche d’un entraîneur, le Racing Club de Strasbourg vient de démarrer des discussions avec Julien Stéphan, libre de tout contrat.

Depuis qu’il a quitté le Stade Rennais, Julien Stéphan voit son nom cité un peu partout en France (Nice, Lyon, Bordeaux) et même en Europe (AEK Athènes). Libre de tout contrat, le technicien breton intéresse et semble avoir le choix pour la saison prochaine. Et d’après nos sources, une ouverture très intéressante existe du côté de l’Alsace…

Début des négociations

Selon nos informations, le Racing Club de Strasbourg vient d’ouvrir des discussions avec Julien Stéphan. Le début de négociation pour envisager une arrivée et reprendre ainsi le flambeau de Thierry Laurey, qui ne sera pas prolongé. Un poste prisé, pour lequel les profils de Rémi Garde, Jocelyn Gourvennec, Joao Sacramento ou encore Olivier Dall’Oglio ont également été sondés. Jusqu’à présent, Rémi Garde tenait la corde. Mais le dossier Stéphan, qui vient de s’ouvrir, semble avoir beaucoup d’atouts…