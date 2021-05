Foot - Mercato - Strasbourg

EXCLU - Mercato : Strasbourg a tenté… l’adjoint de Mourinho !

Publié le 6 mai 2021 à 21h10 par Alexis Bernard mis à jour le 6 mai 2021 à 21h25

En quête d’un nouveau coach, Strasbourg a un temps courtisé Joao Sacramento, l’adjoint de José Mourinho à Tottenham.

Ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC, Joao Sacramento a rejoint José Mourinho à Tottenham. Un technicien reconnu et de plus en plus courtisé. Selon nos informations, Strasbourg aurait notamment coché le nom de l’entraîneur portugais pour prendre la succession de Thierry Laurey. Pendant quelques temps, José Sacramento a fait partie de la short-list strasbourgeoise. Mais ce dernier n’a pas donné suite et préfère poursuivre aux côtés de José Mourinho, qui vient de rejoindre l’AS Rome. Joao Sacramento devrait en effet rejoindre le Special One en Italie.

Reims aussi pensait à Sacramento

Toujours en Ligue 1, Reims aurait également pensé à Joao Sacramento. Finalement, les Rémois se sont tournés vers Oscar Garcia, qui prendra la succession de David Guion. Du côté de Strasbourg, la short-list s’affine désormais autour de Rémi Garde, Jocelyn Gourvennec et Olivier Dall’Oglio. Garde semble être en pole position, Gourvennec en alternative.