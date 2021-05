Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de froid sur l’opération Kylian Mbappé ?

Publié le 19 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

De nouveaux éléments tendent à confirmer que le Real pourrait bien être en difficulté pour boucler le deal Mbappe cet été. Explication.

A l’occasion d’un entretien accordé à Goal , l’ancien agent de Robert Lewandowski Cezary Kucharski a livré son analyse sur la situation du buteur polonais, révélant au passage ce qu’était son plan de carrière : « Quand nous avons fait venir Robert en Allemagne, le plan était clair : Dortmund, Bayern, l’Espagne et puis les Etats-Unis. Et ce n’est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve. Mais les clubs espagnols ne sont actuellement pas assez solides financièrement pour se le permettre et il a certainement réalisé ces dernières années que le Bayern était le club idéal pour lui (…) Une chose est claire : pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n’a jamais été une option. J’ai eu des contacts avec le PSG à propos de Robert à quelques reprises dans le passé, mais il n’a jamais voulu être sérieux à ce sujet. La porte de Paris était toujours fermée ».

Si le Real ne peut financer l’opération Lewandowski…

Dans ses explications, l’ancien agent de Lewandowski livre un élément riche d’enseignements en indiquant qu’aujourd’hui, le Real Madrid n’était pas en état financièrement d’accueillir le buteur polonais du Bayern Munich. Si l’agent dit vrai, si Robert Lewandowski est hors de portée financièrement pour Madrid, comment le club merengue pourrait alors financer l’opération Mbappe, encore plus coûteuse ? La question se pose.