Mercato - OM : Sampaoli reçoit un énorme appel du pied pour cet été !

Publié le 19 mai 2021 à 11h10 par La rédaction

Cherchant à se renforcer au milieu de terrain, l'OM se pencherait sur plusieurs dossiers, dont celui de Gerson. Et la simple présence de Jorge Sampaoli au sein du club phocéen pourrait être un argument de poids dans l'avenir du Brésilien.

L’OM a de grands projets pour la saison prochaine. Jorge Sampaoli aurait l’intention de jouer les premières places de la Ligue 1 et d’aller le plus loin possible en coupe d’Europe. Mais ce parcours souhaité ne se fera pas sans recrues. Ainsi, le club phocéen se serait penché sur plusieurs dossiers afin de renforcer au mieux l’effectif du technicien argentin. Dans ce cadre, Gerson aurait vu son nom s'inscrire sur la liste de Pablo Longoria. Âgé de 23 ans, le milieu de terrain de Flamengo est prometteur et il attiserait l’intérêt de la formation olympienne. L'OM aurait même fait une première offre à hauteur de 24M€ et aurait revu sa proposition à 26M€ comme vous le précisait Le10Sport.com. Et la présence de l’ex-sélectionneur du Chili pourrait avoir une très grande importance dans le dossier.

« Sa présence influence aussi notre choix »