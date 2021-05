Foot - Mercato -OM

EXCLU - Mercato : L'OM dégaine une nouvelle offre pour Gerson !

Publié le 18 mai 2021 à 19h30 par Alexis Bernard

Après avoir transmis une offre de 24 millions d'euros pour Gerson, l'OM a transmis une seconde proposition. Le dossier avance très bien....

L'OM continue d'avancer très concrètement sur le dossier Gerson. Le milieu de terrain brésilien de Flamengo est la priorité absolue des Marseillais et les dirigeants font le nécessaire pour obtenir gain de cause. Dans un premier temps, Globo Esporte a révélé l'existence d'une offre de 25 millions d'euros. Le 10 Sport a apporté les premières précisions du dossier : une offre de 24 millions d'euros, et non 25. Et Flamengo qui réclame 30 millions d'euros pour lâcher son joueur. Une somme confirmée depuis par les médias brésiliens.

L'OM offre 26 millions