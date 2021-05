Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'active pour boucler un très gros coup en Ligue 2 !

Publié le 18 mai 2021 à 15h10 par A.M.

Elu meilleur joueur de Ligue 2, Amine Adli, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, a de grandes chances de quitter Toulouse cet été. Et l'OM est plus que jamais à l'affût.

Cet été, ça devrait bouger à l'OM. Et pour cause, l'objectif de Pablo Longoria est clair, à savoir mener à bien une large revue d'effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont déjà sur le départ, et pour les remplacer, le président de l'OM a l'ambition de recruter de jeunes talents capables d'améliorer le groupe de Jorge Sampaoli, mais également d'être susceptibles d'apporter une plue-value à la revente. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , l'OM a ainsi transmis une offre de 24M€ à Flamengo pour Gerson et avance bien pour l'arrivée de Mattéo Guendouzi. Mais le club phocéen ne va pas s'arrêter là.

L'OM s'active pour Amine Adli