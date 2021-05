Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar connaît les énormes exigences de Mbappé !

Publié le 19 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Mais en coulisses, l'attaquant français aurait fixé ses exigences auprès de la direction parisienne. Et le club de la capitale va devoir se montrer persuasif.

Mardi soir, dans la foulée de l'annonce de la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro, Kylian Mbappé a accordé une interview diffusée dans le JT de TF1 . Tous les fans de football étaient pendus à ses lèvres dans l'espoir qu'il annonce sa décision pour son avenir. Mais l'attaquant du PSG n'a absolument pas évoqué sa situation en club, se contentant d'évoquer ses ambitions avec l'équipe de France, et son souhait de participer aux JO. Par conséquent, le suspens se poursuit dans ce dossier alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève le 30 juin 2022. Une réponse est donc très attendue puisque s'il décide de ne pas prolonger son bail à Paris, une vente cet été sera nécessaire afin d'éviter un départ libre dans un an. D'autre part, la gestion du mercato estival dépend également grandement de la décision de Kylian Mbappé que le PSG devra remplacer par un grand joueur s'il décide de partir.

Mbappé veut un contrat court avec des garanties sportives