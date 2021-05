Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a bien fixé des exigences colossales à Leonardo !

Publié le 19 mai 2021 à 11h15 par A.M.

Toujours dans le flou pour son avenir, Kylian Mbappé a toujours l'intention de voir débarquer plusieurs recrues au PSG afin d'être convaincu de prolonger son contrat à Paris.

L'étau se resserre pour Kylian Mbappé. Alors qu'il était attendu qu'il évoque son avenir mardi soir à l'occasion de son interview accordée au JT de TF1 , en marge de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, l'attaquant du PSG n'a absolument pas évoqué sa situation en club, se contentant d'évoquer ses ambitions avec l'équipe de France. Par conséquent, l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou. Mais en interne, le Champion du monde a fixé ses conditions pour prolonger.

Mbappé veut plusieurs recrues