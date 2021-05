Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt s'active pour boucler un transfert record !

Publié le 19 mai 2021 à 15h10 par A.M.

Malgré les finances de l'OM, Frank McCourt serait prêt à mettre la main à la poche afin de boucler le transfert de Gerson qui pourrait bien être le plus élevé de l'histoire du club phocéen.

Déjà très actif en coulisse pour cet été, Pablo Longoria est particulièrement concentré sur le transfert de Gerson. Comme révélé par le10sport.com, l'OM a déjà transmis deux offres à Flamengo dont la dernière estimée à 26M€, qui se rapproche des exigences du club carioca qui réclame 30M€ pour lâcher son joueur. L'arrivée de Gerson serait d'ailleurs particulièrement attendue par Jorge Sampaoli qui a pu le voir évoluer de près lors qu'il était sur le banc de l'Atlético Mineiro.

McCourt prêt à faire un énorme effort pour recruter Gerson