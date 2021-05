Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Barcelone vient menacer Sampaoli pour Gerson !

Publié le 19 mai 2021 à 23h10 par La rédaction

Alors que le dossier Gerson prend de l’ampleur à l’OM et que les négociations avec Flamengo avancent bien, un nouveau concurrent vient de rentrer dans la course pour obtenir le Brésilien : le FC Barcelone.

Pablo Longoria et l’OM travaillent d’arrache-pied pour bâtir un effectif talentueux et fort pour Jorge Sampaoli. Le mercato d’été qui approche sera très important pour le club et dictera l’avenir de l’OM. La piste du moment côté olympien, c’est Gerson, milieu de terrain brésilien de 23 ans évoluant à Flamengo. Alors que des offres ont déjà été formulées comme le10sport.com vous l'a révélé et que les négociations semblent bien avancer avec Flamengo, un concurrent de taille serait entré récemment dans la course pour acquérir Gerson.

Barcelone dans la course pour Gerson