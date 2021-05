Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce fracassante sur la vente de l’OM !

Publié le 19 mai 2021

Pas un jour ne passe sans que la vente de l’OM revienne dans les discussions. Et visiblement, de nouveaux échos indiquent une future cession du club phocéen par Frank McCourt.

Vendra, ne vendra pas ? Cela fait maintenant près d’un an que la question se pose à propos de Frank McCourt et de l’OM. Propriétaire du club phocéen depuis 2016, l’Américain voit les rumeurs d’une vente se multiplier. Et après le projet porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, voilà plusieurs mois qu’il est annoncé que l’OM pourrait passer sous pavillon saoudien avec la prochaine arrivée d’Al-Walid Bin Talal à la place de McCourt. Pour certains, cela serait même d’ores et déjà acté, l’OM serait vendu et ne manquerait plus que l’officialisation qui pourrait même intervenir prochainement. Toutefois, face à ces bruits, le principal intéressé n’a cessé de répéter qu’il n’avait pas l’intention de vendre son bien et qu’il envisageait de s’inscrire sur le long terme sur la Canebière. Pas de quoi toutefois calmer les rumeurs d’une vente imminente de l’OM et de l’huile sur le feu est souvent rajoutée. Ce mercredi, c’est Raisa Simplicio, journaliste brésilienne, qui a remis une pièce dans la machine.

« J’ai des informations vraiment optimistes concernant cette vente »