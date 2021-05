Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt tout proche de vendre le club ? La réponse !

Publié le 14 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations sur la vente de l’OM s’enchainent depuis maintenant plusieurs mois, le journaliste Mohamed Bouhafsi a mis les choses au clair sur les intentions de Frank McCourt.

De quoi sera fait l’avenir de l’OM, alors que certains journalistes comme Thibaud Vézirian affirment avec force depuis plusieurs mois que Frank McCourt aurait déjà un accord avec le prince saoudien Al-Walid Bin Talal pour la vente du club ? Les spéculations vont bon train sur ce dossier, et la direction de l’OM n’a cessé de nier en bloc ces informations. Le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, a donné sa version des faits jeudi sur les intentions de McCourt avec l’OM.

« Toutes les sources démentent une vente de l’OM »