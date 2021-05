Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac a fait très mal au projet McCourt !

Publié le 14 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Florian Thauvin, qui a d’ores et déjà officialisé son départ de l’OM pour s’engager libre avec les Tigres, a été en grande partie convaincu par son ami André-Pierre Gignac comme l’a indiqué un dirigeant du club mexicain.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois de janvier dernier, Pablo Longoria a fait le forcing durant plusieurs mois en interne pour prolonger le contrat de Florian Thauvin à l’OM. Finalement, l’international français a fini par opter pour un départ libre cet été, et il s’est engagé avec les Tigres de Monterrey au Mexique, où il va retrouver son ancien partenaire de l’OM, André-Pierre Gignac. Et ce dernier a d’ailleurs largement contribué à contrarier les plans de la direction marseillaise pour l’avenir de Thauvin…

« Gignac a été fondamental dans ce contrat »