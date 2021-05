Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’incroyable révélation des Tigres sur le transfert de Thauvin !

Publié le 13 mai 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin s’est officiellement engagé avec les Tigres. Et un dirigeant du club mexicain dévoile le rôle décisif joué par André-Pierre Gignac dans ce transfert…

Au terme d’un long feuilleton et alors que Pablo Longoria a tout tenté pour prolonger le contrat comme le10sport.com vous l’avait révélé dès le mois de janvier, Florian Thauvin a finalement décidé de quitter l’OM. L’international français s’est engagé gratuitement avec les Tigres, et rejoindra donc son ancien coéquipier André-Pierre Gignac dès cet été au Mexique. D’ailleurs, dans les colonnes de La Provence ce jeudi, le vice-président des Tigres, Mauricio Culebro, explique à quel point l’ancien buteur de l’OM a été crucial pour la signature de Thauvin.

« Gignac a été fondamental dans ce contrat »