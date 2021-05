Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Moise Kean !

Publié le 19 mai 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Moise Kean aimerait rester au PSG comme nous vous l’avons révélé, le club de la capitale risque d’avoir du mal à convaincre Everton de lâcher son attaquant à bas coût.

Arrivé dans le cadre d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton l’été dernier, Moise Kean s’est montré convaincant au PSG cette saison, aussi bien lorsqu’il a été aligné dans l’axe que sur un côté. À tel point que l’écurie parisienne aimerait maintenant le conserver la saison prochaine en l’achetant au club entraîné par Carlo Ancelotti. Cela tombe bien, comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’attaquant italien aimerait lui-aussi rester à Paris et espère que Leonardo effectuera tout son possible pour obtenir ses services de manière définitive, et ce dans un contexte où la Juventus souhaiterait le faire revenir dans son effectif.

Everton veut entre 45 et 50 M€ pour Moise Kean !