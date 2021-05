Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première recrue estivale de Pochettino se profile !

Publié le 19 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Séduit par la saison de Moise Kean, le PSG va tenter de le conserver définitivement. Et cela pourrait bel et bien aboutir pour le club de la capitale.

Devant pallier les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting l’été dernier, le PSG était allé chercher Moise Kean, prêté par Everton. Un choix payant puisque l’Italien réalise une énorme saison. Toutefois, alors qu’aucune option d’achat n’a été négociée avec les Toffees, Leonardo devra se montrer convaincant s’il veut conserver Moise Kean. Le PSG arrivera-t-il à conserver l’ancien buteur de la Juventus ? Selon les dernières informations de Calciomercato.com , cela sentirait de plus en plus bon.

Vers un transfert définitif ?

A en croire le média italien, la volonté de Moise Kean serait très claire pour cet été, il veut rester au PSG. Il l’aurait d’ailleurs fait savoir à son agent, Mino Raiola. Reste maintenant à trouver un accord Everton et le club de la capitale. Alors que cela négocierait d’ores et déjà entre les deux clubs, une issue positive se rapprocherait, mais Everton attendrait tout de même une offre à hauteur de 50M€ pour boucler l’opération.