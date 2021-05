Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ en vue pour ce buteur de Sampaoli cet été ?

Considéré comme l'avenir de l'OM au poste d'attaquant pour certains, Bamba Dieng pourrait voir son avenir ailleurs qu'au sein du club phocéen. La direction olympienne n'écarterait pas l'idée d'un prêt, et le clan du joueur semblerait du même avis.

Bamba Dieng a intégré le groupe professionnel de l’OM il y a quelques mois. L’attaquant sénégalais a su se faire une petite place au sein du club phocéen et est arrivé à grappiller quelques minutes de temps de jeu en Ligue 1. Par ses performances, le jeune joueur de 21 ans est vu comme l’avenir au poste d’attaquant au sein de la formation olympienne, notamment aux yeux de quelques supporters de l'OM. Mais en interne, on serait prêt à reconsidérer le futur de l'ancien du Diambars FC, au coeur d’un gros problème autour de son salaire.

Vers un avenir en-dehors de l’OM pour Bamba Dieng