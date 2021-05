Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Beckham veut tenter un gros avec une star de Zidane !

Publié le 19 mai 2021 à 16h00 par A.M.

Toujours en quête de renforts prestigieux pour sa franchise de MLS, David Beckham lorgne Marcelo et espère que le Brésilien trouvera un accord pour résilier son contrat qui court actuellement jusqu'en 2022.

Propriétaire de la franchise de l'Inter Miami en MLS, David Beckham voit les choses en grand et compte bien profiter certaines opportunités pour réaliser de gros coups sur le mercato. C'est ce qu'il a réussi à faire l'été dernier en attirer Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain, tous deux sur le déclin à la Juventus. Et l'ancienne star du football anglais ne compte pas en rester là et veut faire jouer ses réseaux pour attirer un joueur du Real Madrid, club au sein duquel il a évolué entre 2003 et 2007.

L'Inter Miami veut Marcelo libre