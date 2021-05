Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Dall’Oglio d’accord avec Montpellier, mais…

Publié le 19 mai 2021 à 14h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Olivier Dall’Oglio a trouvé un accord avec Montpellier. Mais pour l’heure, le président Nicollin n’a pas encore tranché.

Comme le10sport.com l’a révélé, il ne reste plus que trois noms sur la short-list de Montpellier pour le poste d’entraîneur. Pour succéder à Michel Der Zakarian, dont le contrat ne sera pas renouvelé, les Héraultais pensent à Olivier Dall’Oglio (Brest), Laurent Batlles (Troyes) et Sabri Lamouchi (libre). L’un de ces trois techniciens sera le prochain entraîneur du MHSC.

La décision de Nicollin doit tomber

D’après nos sources, l’un des dossiers vient de connaître une belle avancée. Il s’agit de celui d’Olivier Dall’Oglio. Sous contrat avec Brest jusqu’en juin 2022, il vient de trouver un accord contractuel avec Montpellier. Si le président Nicollin le choisit, il ne restera plus qu’à signer. Mais pour l’heure, le verdict de Laurent Nicollin n’est pas tombé… C’est lui qui aura le dernier mot. Dans cette équation à trois entraîneurs connus, il y a la donnée financière et contractuelle qui peut poser souci. En effet, Dall’Oglio comme Batlles ne sont pas libre. Brest comme Troyes peuvent donc réclamer de l’argent à Montpellier pour libérer leur coach respectif… Au contraire de Sabri Lamouchi, libre de tout contrat, plus facile à faire venir.m.